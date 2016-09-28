В Монреале собачникам запретили заводить питбулей

Во вторник в канадском Монреале по итогам голосования городского совета был принят запрет на содержание горожанами питбулей. За высказались 37 членов совета, 23 – против.

Запрет на бойцовских собак в городе заработает с 3 октября. Градоначальник Монреаля Денис Коддер, комментируя такое решение местным СМИ, отметил, что безопасность жителей для него стоит на первом месте. «Мои обязанности как мэра заключаются в работе для всех жителей Монреаля, а также в гарантировании их безопасности», – заявил мэр.

Хозяев же, у которых уже имеются четвероногие любимцы этой породы, обяжут до 1 января 2017 года получить специальные разрешения, заверенные в мэрии.

Текст: Е. Скобелева