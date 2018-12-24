Генпрокуратура Узбекистана: задержан экс-глава службы безопасности Каримова

В ведомстве заявили, что генерал-майора Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него начато расследование. Подробности этой ситуации не раскрывают в интересах следствия.



Несколько слов о Тохирии. Он возглавлял охрану Каримова в период с 2013 по 2016 годы. Позже, до февраля 2018 года, он занимал следующую должность - глава таможенного комитета.

Текст: Т. Сокот



