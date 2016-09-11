Участник ралли-рейдов Евгений Фирсов разбился на тестах нового автомобиля

Сообщается, что машина Фирсова столкнулась с другим автомобилем, который тоже проходил тестирование. Евгений являлся мастером спорта России, чемпионом страны по ралли-рейдам 2015 года, участником марафона «Дакар-2015», бронзовым призером марафона «Шелковый путь-2013». Выступал за команду «ПЭК: спорт».



Трагическая авария произошла недалеко от деревни Ясенское в Осташковском районе Тверской области на тестах автомобилей «Mitsubishi». В сообщении Российской автомобильной федерации отмечается, что Фирсов был известен как великолепный гонщик в ралли-рейдах.





В этом ДТП пострадали еще три человека: 23-летняя девушка-штурман получила травмы головы, мужчины 1972 и 1981 годов рождения – переломы и ушибы. Все они с места происшествия были госпитализированы. Пилот Евгений Фирсов скончался на месте аварии.

Текст: