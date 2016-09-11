Участник ралли-рейдов Евгений Фирсов разбился на тестах нового автомобиля
42-летний российский раллист Евгений Фирсов во время тестирования автомобиля в Тверской области столкнулся с другой машиной и получил смертельные травмы. По предварительной версии, трагедия произошла из-за несогласованности действий команды пилота.
Сообщается, что машина Фирсова столкнулась с другим
автомобилем, который тоже проходил тестирование. Евгений являлся мастером
спорта России, чемпионом страны по ралли-рейдам 2015 года, участником марафона
«Дакар-2015», бронзовым призером марафона «Шелковый путь-2013». Выступал за
команду «ПЭК: спорт».
Трагическая авария произошла недалеко от деревни Ясенское
в Осташковском районе Тверской области на тестах автомобилей «Mitsubishi». В сообщении
Российской автомобильной федерации отмечается, что Фирсов был известен как
великолепный гонщик в ралли-рейдах.
В этом ДТП пострадали еще три человека: 23-летняя девушка-штурман
получила травмы головы, мужчины 1972 и 1981 годов рождения – переломы и ушибы.
Все они с места происшествия были госпитализированы. Пилот Евгений Фирсов
скончался на месте аварии.
Текст:
А. Замятина