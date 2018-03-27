Сердечно-сосудистая система: темный шоколад и комбинация оливкового масла
27.03.2018 13:23 / Наука / Прочли: 352 человек
Недавнее исследование показало, что сочетание темных шоколадных конфет и оливкового масла может весьма полезно для сердечно-сосудистой системы.
В рамках исследования группа исследователей провела рандомизированное исследование кроссовера с участием 26 добровольцев. Они проявили по меньшей мере три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, дислипидемия (аномальное количество липидов в крови), гипертония или семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.
Участники ежедневно получали 40 г темного шоколада в течение 28 дней. Волонтеры потребляли темный шоколад, содержащий 10-процентное оливковое масло первого отжима на протяжении 14 дней. Им также давали темный шоколад, содержащий 2,5% красного яблока Панаи. Продолжительность приема - 14 дней. Оба шоколада предлагали в произвольном порядке.
Исследователи наблюдали прогрессирование атеросклероза участников, исследуя различные факторы, такие как липидный профиль, артериальное давление, метаболические изменения и циркулирующие уровни эндотелиальных клеток-предшественников (EPC). EPC необходимы, чтобы восстановить сосуды и эндотелиальную функцию.
Затем эксперты оценили образец мочи и крови добровольцев. Протонную ядерную магнитно-резонансную спектроскопию использовали для исследования образцов мочи, в то время как проточная цитометрия использовалась для определения циркулирующих ECP.
Шоколад с оливковым маслом дал многообещающие результаты. Исследовательская группа обнаружила, что темный шоколад, обогащенный оливковым маслом, стимулировал более высокие концентрации EPC по сравнению с обогащенным яблоком шоколадом уже в конце самого исследования. Эксперты наблюдали, как снижался уровень карнитина и гиппурата после потребления темного шоколада с оливковым маслом. Кроме того, шоколад, обогащенный оливковым маслом, по-видимому, повышал уровень хорошего холестерина у участников, одновременно снижая показатели артериального давления.
Обратим внимание, что здоровая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукты и овощи оказывают защитный эффект благодаря растительным полифенолам, которые содержатся в какао, оливковом масле и яблоках. Специалисты считают, что небольшие ежедневные порции темного шоколада с добавленными натуральными полифенолами из оливкового масла эффективно влияют на заболевания сердечно-сосудистого характера. Это исследование предполагает, что оливковое масло экстра вирджин – это хорошая пищевая добавка, которая сохраняет клетки здоровыми. Таково мнение ведущего автора исследования доктора Росселла Ди Стефано.
Потребление конфет и оливкового масла также подтвердили кардиопротекторные преимущества шоколада, которые ранее продемонстрировали предыдущие исследования. Например, исследователи из Гарварда обнаружили, что употребление темного шоколада и других продуктов, содержащих какао, может снизить вероятность фибрилляции предсердий. Чтобы провести исследование, исследовательская группа объединила данные датских диет и онкологии. Эксперты обнаружили, что люди, потреблявшие шоколад в больших количествах, на 10-20% менее склонны к развитию сердечно-сосудистого заболевания.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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