Происшествие на Сардинии: автомобиль въехал в толпу

На острове Сардиния произошла автокатастрофа: автомобиль въехал в толпу людей, которые принимали участие в религиозном празднике в городке Нула, что расположен в окрестностях Сассари. Ранены в результате ЧП оказались более 30 человек.







Предварительная версия ЧП - водитель автомобиля не справился с управлением. Либо это было обыкновенное недомогание, либо алкогольное опьянение. Он тоже среди пострадавших. Его сразу окружила разъяренная толпа и он получил ножевые ранения.





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Т. Сокот



