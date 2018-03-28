Волшебство маркировки настроения каждый день

Эмоции воздействуют на нас каждую минуту, каждую секунду. Когда вы беспокойны на работе, вы, скорее всего, совершаете ошибки, и вам сложнее придумать отличную идею. Когда вы расстроены неизвестно почему, вы теряете мотивацию и просто хотите отдохнуть. Когда вы сердитесь на кого-то, вы бессознательно относитесь к другим сердито. Потеря эмоций означает потерю следа всего этого. Вы никогда не узнаете причины случившегося, следовательно, никогда не будете решать проблему, чтобы улучшать ситуацию.



Эмоции как деньги

Люди относятся к деньгам с большим значением, но они могут быть настолько пренебрежительны по отношению к эмоциям, что те начинают на них влиять. Когда у человека становиться меньше денег, чем ему хотелось, он автоматически настраивает свои расходы и будет их отслеживать, адаптируя свои привычки к сложившейся ситуации. Другими словами, если этого не делать, тогда ситуация не измениться.

Такой же подход нужен к эмоциям. Если изменять чувства, эмоции станут более позитивны. Эмоции изменяются каждый день. Это совершенно нормально. В конце концов, мы люди, и нам сложно контролировать то, что с нами происходит, и как мы реагируем на разные события, поэтому важно понимать себя. Поэтому не всегда получается поддерживать хорошое настроение, поэтому нечего себя на это даже настраивать.

Как только вы начнете отслеживать свои настроения и события дня, вы увидите связь между ними. Проанализировав свои эмоции, вы поймете, что сделает вас счастливыми, почему вы тревожны или грустны. Возможно, вас угнетают дождливые дни? Может вы не знаете, что поприветствовав своего соседа, вам станет лучше.

Со временем, настроение в целом измениться. Опыт должен быть позитивным, Он помогает сдерживать негативные последствия. Поэтому, если хотите изменить видимость, сначала измените невидимое. Вы поймете, что забота о ваших невидимых эмоциях на самом деле означает заботу обо всех аспектах вашей жизни. Это волшебство.

Текст: Т. Сокот



