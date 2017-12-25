ДТП в Республике Коми опрокинулся пассажирский автобус
25.12.2017 10:09 / Происшествия / Прочли: 200 человек
В числе пострадавших 12 человек, в том числе трое деток.
Этот автобус опрокинулся на юго-западе Республики Коми, информирует общественность пресс-служба регионального управления МЧС.
Случившееся прокомментировал представитель регионального управления ГИБДД Александр Некрасов. Он сообщил о том, что "в аварии пострадали 12 человек, шестеро из них - пять взрослых и один ребенок - госпитализированы в Сысольскую Центральную районную больницу".
Предварительные данные таковы, что в хирургическое отделение больницы доставили три женщины. У них открытые черепно-мозговыми травмы, многочисленные ушибы и травма позвоночника.
Медики осмотрели двух мужчин. У них диагностировали автотравму и ушибы позвоночника. Что касается пятилетней девочки, этот ребенок находится в больнице. У него сотрясение головного мозга и перелом носа. Специалисты состояние всех госпитализированных оценили как средней тяжести.
Что касается остальных пострадавших в ДТП, у них множественные ушибы. Всем оказали психологическую помощь.
ДТП прокомментировали представители ГИБДД и Главного управления МЧС России по Республике Коми, сообщив о том, что авария с участием экскурсионного автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь, случилась на 10-м км дороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе.
Это транспортное средство съехало в кювет, после чего опрокинулось. Всего в салоне находились 50 человек. Это водитель и его 49 пассажиров. Они являются жителями Татарстана и Пермского края.
В настоящий момент выясняются причины этой аварии.
Ликвидируют последствия ДТП 50 человек. В своей работе они используют восемь единиц техники.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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