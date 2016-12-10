Во льдах Антарктиды застрял китайский ледокол Xue Long
10.12.2016 10:50 / Происшествия / Прочли: 88 человек
На днях во льдах в Антарктиде произошел следующий инцидент: застрял китайский ледокол Xue Long. Вертолеты и снегоходы тщательно исследуют местность. Их основная задача - облегчить вызволение единственного в стране ледокола.
Речь идет о китайском ледокол "Сюэлун". Дело в том, что он оказался скован тяжелыми льдами в Антарктиде.
В результате случившегося вертолеты и снегоходы исследуют местность. Это необходимо для того, чтобы облегчить максимально все задачи по вызволению китайского ледокола из ледового плена.
Напомним, что Китай занимается исследованиями в Антарктиде с 1984 года. В последние годы сама активность исследователей из КНР существенно возросла. Напомним, что в прошлом году китайскими учеными было открыто на самом южном материке нашей планеты четвертую исследовательскую базу. В том числе выбрано было и место для пятой.
В настоящий момент для полярных экспедиций Китай активно использует приобретенный в 1993 году у Украины ледокол Xue Long ("Сюэлун"). Обратим внимание на то, что это в настоящий момент это единственный в стране ледокол.
Несколько слов об Антарктиде. Она очень богата полезными ископаемыми. Здесь обнаружены наиболее крупные в мире месторождения каменного угля, меди, железной руды, цинка, свинца, золота, никеля, марганца, молибдена.
Согласно обнародованным международным договоренностям на протяжении 50 лет (вплоть до 2041 года) запрещено заниматься освоением именно этих ресурсов.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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