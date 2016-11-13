Евросоюз пригрозил Турции санкциями за аресты журналистов и оппозиционеров

Глава Европарламента Мартин Шульц сделал 13 ноября заявление, что относительно Турецкой Республики могут быть использованы жесткие экономические меры воздействия из-за происходящих по всей стране арестов оппозиционных политических деятелей и журналистов, которые критикуют властьдержащих. При этом Шульц особенно выделил, что в том случае, если Анкара узаконит в качестве высшей меры наказания смертную казнь, то о вступлении Турции в Европейский Союз не сможет даже идти речь, любые переговоры в этом направлении будут остановлены.

Что до введения экономических санкций, то председатель Европарламента заметил, что страны-участницы политического объединения еще не решили, на какие рычаги влияния надавить, чтобы «остепенить» турецкие власти. Как сказал Мартин Шульц, «ЕС обдумает, какие конкретно меры мы готовы использовать».

Тем временем турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган, выступая перед журналистами в воскресенье,13 ноября, акцентировал на том, что Анкара в настоящий момент обдумывает, не стоит ли провести всенародный референдум о целесообразности вхождения Турции в Евросоюз.

Текст: Е. Скобелева