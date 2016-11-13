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Евросоюз пригрозил Турции санкциями за аресты журналистов и оппозиционеров

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Евросоюз пригрозил Турции санкциями за аресты журналистов и оппозиционеров

13.11.2016 14:56 / Политика / Прочли: 115 человек

Восточная страна один за другим переживает кровавые террористические атаки, а турецкие власти тем временем устраивают «охоту на ведьм». Силовики организовывают облавы и заключают под стражу работников медиа и неугодных политиков. В связи с этим ЕС собирается повлиять на ситуацию, сложившуюся в Турции, посредством санкций. 

Глава Европарламента Мартин Шульц сделал 13 ноября заявление, что относительно Турецкой Республики могут быть использованы жесткие экономические меры воздействия из-за происходящих по всей стране арестов оппозиционных политических деятелей и журналистов, которые критикуют властьдержащих. При этом Шульц особенно выделил, что в том случае, если Анкара узаконит в качестве высшей меры наказания смертную казнь, то о вступлении Турции в Европейский Союз не сможет даже идти речь, любые переговоры в этом направлении будут остановлены.

Что до введения экономических санкций, то председатель Европарламента заметил, что страны-участницы политического объединения еще не решили, на какие рычаги влияния надавить, чтобы «остепенить» турецкие власти. Как сказал Мартин Шульц, «ЕС обдумает, какие конкретно меры мы готовы использовать».

Тем временем турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган, выступая перед журналистами в воскресенье,13 ноября, акцентировал на том, что Анкара в настоящий момент обдумывает, не стоит ли провести всенародный референдум о целесообразности вхождения Турции в Евросоюз.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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