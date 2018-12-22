Военные судов Ирана: корабли произвели пуск ракет рядом с авианосцем США

Кстати, обратим внимание, что американскую авианосную группу возглавил авианосец John Stennis.



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: «Корабли Корпуса стражей исламской революции следили за John Stennis и его ударной группой, в какой-то момент запустив ракеты и выпустив рядом дрон».

Известно, что за группой американских кораблей следовали приблизительно 30 военных судов Ирана.

Напомним, что в октябре месяце авианосец США впервые приблизительно за 30 лет вошёл в Арктику.

Текст: Т. Сокот



