ДТП в Москве: грузовик на светофоре проехался по шести иномаркам без остановки

По словам очевидцев, грузовик ехал на большой скорости, водитель даже не пробовал затормозить перед препятствиями в виде нескольких автомобилей. Позднее ночью грузовик нашли припаркованным на Нагатинской улице.



Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, их сотрудники в результате оперативных поисков задержали водителя большегруза. Это гражданин Украины с явными признаками алкогольного опьянения.

Кроме искореженных машин, в аварии пострадал один человек. Отмечается, что водитель Chevrolet с различными травмами был госпитализирован после инцидента. Проводится разбирательство по данному происшествию.

Текст: Е. Скобелева