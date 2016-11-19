ДТП в Москве: грузовик на светофоре проехался по шести иномаркам без остановки
В ночь на субботу в Москве, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, тягач марки «Freightliner» с прицепом протаранил шесть автомобилей. Инцидент произошел на светофоре, где остановились иномарки Skoda, Hyundai, Volkswagen, Honda, Peugeot и Chevrolet. Фура, нарушив правила, продолжила движение, повредила стоявшие машины и покинула место ДТП.
По словам очевидцев, грузовик ехал на большой скорости, водитель
даже не пробовал затормозить перед препятствиями в виде нескольких автомобилей.
Позднее ночью грузовик нашли припаркованным на Нагатинской улице.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, их
сотрудники в результате оперативных поисков задержали водителя большегруза. Это
гражданин Украины с явными признаками алкогольного опьянения.
Кроме искореженных машин, в аварии пострадал один
человек. Отмечается, что водитель Chevrolet с различными травмами был госпитализирован
после инцидента. Проводится разбирательство по данному происшествию.
Текст: Е. Скобелева