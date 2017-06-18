В Гренландии цунами: пострадали девять человек

После того, как на западное побережье Гренландии обрушилось цунами, пострадали девять человек и четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.







Это цунами скорее всего спровоцировало землетрясение, магнитуда которого составила 4. Что касается его эпицентра, он аходился в море – приблизительно в 30 км от побережья острова.

Очень сильно от удара стихии пострадал небольшой рыбацкий поселок Нугатсиак, северо-западное побережье острова.





В море смыто 11 строений. Преимущественно это были лодочные сараи.





Эвакуированы 78 жителей поселка, в том числе и пострадавшие. В настоящий момент медики оценили состояние двоих человек как тяжелое.





КБолее подробно о происшествии сообщила сотрудница Геологической службы Дании и Гренландии Трине Даль Енсен. Она обратила внимание на то, что подобные землетрясения для Гренландии – крайняя редкость. Енсен считает, что нельзя исключать повторных толчков. Они способны спровоцировать высокие волны.





Чтобы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия и поиске пропавших в Гренландию из Дании отправились 11 полицейских.





Текст: Т. Сокот