В аварию попал маленький внук японского императора

В воскресенье, 20 ноября, жителей Токио всполошила новость о том, что в автомобильную аварию попал десятилетний внук императора Страны восходящего солнца юный принц Хисахито. Мальчик десяти лет находился в салоне автомобиля вместе с мамой, принцессой Кико, сообщают японские СМИ.

По данным японских медиаресурсов, ни сам мальчик, никто из членов японской императорской фамилии в сегодняшнем дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Произошел государственной важности инцидент в автомобильной пробке близ города Сагамихара: машина с монаршими особами, продвигаясь в заторе на дороге, ударила ехавший впереди автомобиль.

В данный момент японские правоохранители проводят расследование ДТП.

Досье: Маленький Хисахито, родившийся 6 сентября 2006 года, является младшым ребенком и единственным сыном принца Акисино (Фумихито) и принцессы Акисино (Кико), а также третьим в порядке наследования императорского престола Страны восходящего солнца (после дяди — принца Нарухито — и отца).

Текст: Е. Скобелева