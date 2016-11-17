В американский Сенат подали проект закона о прямых президентских выборах
В Сенат Соединенных штатов Америки внесен законопроект о переходе к прямым выборам президента.
Сенатором от штата Калифорния Барбарой Боксер в верхнюю
палату Конгресса США был внесен проект закона об ликвидации такого института, как
коллегия выборщиков, и переходе к прямым выборам президента США. Госпожа Боксер
заявила, что Америка остается «единственной страной в мире, где можно получить
большинство голосов и все равно проиграть президентские выборы». Также. по
мнению сенаторши от Калифорнии, коллегия выборщиков является устаревшей и
недемократической системой.
В Конгрессе, в котором большинство составляют республиканцы, «протащить» закон такого рода будет очень сложно. Кроме того, инициативу должны поддержать три четверти штатов, также для этого придется внести изменения в конституцию.
Напомним, 8 ноября, вопреки всем прогнозам, президентскую гонку в США выиграл Дональд Трамп, после чего во многих крупных американских городах люди вышли на улицы с митингами протеста.
Текст: Е. Скобелева