В американский Сенат подали проект закона о прямых президентских выборах

Сенатором от штата Калифорния Барбарой Боксер в верхнюю палату Конгресса США был внесен проект закона об ликвидации такого института, как коллегия выборщиков, и переходе к прямым выборам президента США. Госпожа Боксер заявила, что Америка остается «единственной страной в мире, где можно получить большинство голосов и все равно проиграть президентские выборы». Также. по мнению сенаторши от Калифорнии, коллегия выборщиков является устаревшей и недемократической системой.



В Конгрессе, в котором большинство составляют республиканцы, «протащить» закон такого рода будет очень сложно. Кроме того, инициативу должны поддержать три четверти штатов, также для этого придется внести изменения в конституцию.

Напомним, 8 ноября, вопреки всем прогнозам, президентскую гонку в США выиграл Дональд Трамп, после чего во многих крупных американских городах люди вышли на улицы с митингами протеста.

Текст: Е. Скобелева



