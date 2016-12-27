Происшествие в Гоа: за пределы полосы выкатился самолет
27.12.2016 14:31 / Происшествия / Прочли: 203 человек
В результате случившегося есть пострадавшие. Для вывода людей из самолета применялись надувные спасательные трапы.
Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Jet Airways. С ним произошел следующий инцидент: он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Гоа. На борту воздушного судна находились люди. Пи эвакуации 12 человек травмированы. Это сообщение принадлежит авиаперевозчику. Оно находится на его официальной странице в сети микроблогов Twitter.
Несколько слов о самолете Boeing 737-800. Он должен был покинуть аэропорт Даболим рейсом 9W 2374 и вылетель в Мумбаи.
На борту воздушного судна находились 154 пассажира и семь членов экипажа. Чтобы вывести людей из самолета применялись надувные спасательные трапы.
В заявлении сказано, что "двенадцати нашим пассажирам, получившим травмы легкой степени тяжести в ходе эвакуации, оказывается медицинская помощь".
В авиакомпании сообщили о том, что предпринимаются все усилия, чтобы этот инцидент минимально отразился на расписании иных рейсов в Гоа.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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