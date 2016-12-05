В результате пожара в Окленде число жертв составило 33 человека
05.12.2016 09:56 / Происшествия / Прочли: 73 человек
Число погибших при пожаре в Окленде составило 33 человека. Представитель управления шерифа округа предупредил, что число жертв будет увеличиваться.
Многочисленные СМИ проинформировали общественность о том, что число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на момент проведения музыкальной вечеринки в американском Окленде, штат Калифорния, составила 33 человека. Сначала речь шла о 10 погибших, а потом 24 человека.
Происшествие прокомментировал представитель управления шерифа округа Аламеда Рэй Келли. Он предупреждал, что число жертв будет расти. "Мы готовы к цифре от 30 до 40 погибших". На пресс-конференции Рэй Келли сообщил, что "число погибших к настоящему моменту составляет 33 человека".
Пожар вспыхнул в пятницу вечером примерно в 23:30 по времени Западного побережья США (10:30 мск субботы) в здании склада, часть которого переоборудована под ночной клуб и место проведения художественных выставок. В строении в момент происшествия могли находиться, по разным данным, от 50 до 100 человек.
На борьбу с огнем были брошены более 50 пожарных, пламя удалось потушить спустя много часов. По имеющимся данным, двухэтажное строение, расположенное в популярном среди туристов районе Фрутвейл, не было оборудовано системой пожаротушения. Власти отмечают, что большинство погибших были найдены на втором этаже здания, крыша которого обрушилась после распространения огня. Причины пожара, который, как сообщают СМИ, является самым крупным по числу жертв в современной истории Окленда, пока не установлены.
Ранее сообщалось о 30 погибших. Келли сообщил о том, что пожарные обыскали уже приблизительно 35-40% территории склада.
В настоящий момент причина возгорания еще не установлена.
На пресс-конференции мэр Окленда Либби Шаф сообщила, что точно идентифицированы как минимум семь тел. Родных погибших поставили в известность.
В настоящий момент прокуратура отправила на место происшествия специалистов. Они заняты тем, что определяют необходимость инициирования уголовного расследования.
Согласно предварительным данным, огромное количество жертв – это молодые люди в возрасте 20-30 лет. Также обнаружены тела нескольких подростков. В настоящий момент точно определить их возраст не возможно.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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