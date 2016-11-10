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Иркутская депутатка «взорвала» Интернет «горижопом» на фоне гробов и похоронных венков

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Иркутская депутатка «взорвала» Интернет «горижопом» на фоне гробов и похоронных венков

10.11.2016 16:20 / Общество / Прочли: 81 человек

Надо сказать, что депутат из Иркутска для того, чтобы «подкачать попу», выбрала довольно-таки странный антураж. Молодая женщина, являющаяся депутатом районной Думы, принялась «сжигать жир», тряся пятой точкой на фоне гробов, искусственных цветов и прочей похоронной атрибутики в магазине ритуальных услуг. Да еще додумалась записать видео и выложить его в Сеть.

В центре внимания оказалась сегодня депутат Думы Шелеховского района Иркутской области, глава фракции «Единой России» Анастасия Мякина. Девушка записала видео, в котором продемонстрировала, как она выполняет упражнение, способствующее эффективному сжиганию жира на ягодицах. Ролик Мякина залила на свою страничку в социальной сети «Инстаграм» и пометила его «оригинальным» хештегом #горижоп.

Уже за несколько часов видео, опубликованное Мякиной, набрало солидное количество просмотров: а все из-за антуража, в котором молодая женщина-политик приседала. Да уж, обстановочка вызывает недоумение: депутатка районной Думы энергично выполняла упражнения, а позади виднелись гробы, кресты и венки. Это и вызвало столь бурную реакцию в соцсетях. Вскоре Мякина «потерла» компрометирующий видеоматериал со своей страницы, но кто-то из юзеров успел сохранить его и загрузил на YouTube.

Главная героиня скандального видео Анастасия Мякина возглавляет муниципальное предприятие «Бытовые и ритуальные услуги» в Шелехове. Приседания она выполняла на рабочем месте во время обеденного перерыва.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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