Иркутская депутатка «взорвала» Интернет «горижопом» на фоне гробов и похоронных венков
Надо сказать, что депутат из Иркутска для того, чтобы «подкачать попу», выбрала довольно-таки странный антураж. Молодая женщина, являющаяся депутатом районной Думы, принялась «сжигать жир», тряся пятой точкой на фоне гробов, искусственных цветов и прочей похоронной атрибутики в магазине ритуальных услуг. Да еще додумалась записать видео и выложить его в Сеть.
В центре внимания оказалась сегодня депутат Думы
Шелеховского района Иркутской области, глава фракции «Единой России» Анастасия
Мякина. Девушка записала видео, в котором продемонстрировала, как она выполняет
упражнение, способствующее эффективному сжиганию жира на ягодицах. Ролик Мякина
залила на свою страничку в социальной сети «Инстаграм» и пометила его «оригинальным»
хештегом #горижоп.
Уже за несколько часов видео, опубликованное Мякиной, набрало солидное количество просмотров: а все из-за антуража, в котором молодая женщина-политик приседала. Да уж, обстановочка вызывает недоумение: депутатка районной Думы энергично выполняла упражнения, а позади виднелись гробы, кресты и венки. Это и вызвало столь бурную реакцию в соцсетях. Вскоре Мякина «потерла» компрометирующий видеоматериал со своей страницы, но кто-то из юзеров успел сохранить его и загрузил на YouTube.
Главная героиня скандального видео Анастасия Мякина возглавляет муниципальное предприятие «Бытовые и ритуальные услуги» в Шелехове. Приседания она выполняла на рабочем месте во время обеденного перерыва.
Текст: Е. Скобелева