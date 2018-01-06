Губернатор штата Нью-Йорк решил, что нужно ввести режим ЧС по причине холодов и снегопада
06.01.2018 15:01 / Общество / Прочли: 160 человек
Синоптики спрогнозировали понижение температуры. Они уверяют, что будет минус 12 градусов.
На днях губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо проинформировал общественность о том, что планирует ввести режим чрезвычайной ситуации по причине аномальных холодов и снегопада.
Он оставил следующее сообщение на своей странице в Twitter: - "я объявляю режим чрезвычайной ситуации в [городе] Нью- Йорк, [в округе] Уэстчестер и [на острове] Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями".
По причине снегопада мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал распоряжение, чтобы закрыть все школы. Он порекомендовал для жителей оставаться дома, избегая
передвижения на транспорте. В результате, Нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди по причине непогоды временно приостановил как прием, так и вылеты рейсов.
В городе температура воздуха составила приблизительно минус 5 градусов. Синоптики уверяют, что ближе к вечеру столбики термометров опустятся до отметки минус 12 градусов. Обратим внимание, что в мегаполисе очень ощутимы сильные и холодные ветры. На улицах работает более 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.
Только на протяжении последней недели от последствий аномальных холодов и снегопадов, которые обрушились на США, во многих штатах погибли в общей сложности не менее 16 человек. Всего в регионах, которые затронула непогода, отменили более 3 тыс. авиарейсов. В штатах, которые расположены на атлантическом побережье страны не было света. Это коснулось приблизительно 50 тыс. человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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