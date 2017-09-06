Герцогиня Кэтрин получила награды за топлесс

Французский суд постановил, что изображения, используемые журналом Closer, как вторжение в личную жизнь герцога и герцогини Кембриджих. Судья оштрафовал редактора и владельца журнала Closer 45 000 евро - максимальная допустимая сумма. Обратим внимание, что возмещение ущерба в 50 000 евро каждому королевству - не соответствуют 1,6 миллиона евро (1,5 миллиона фунтов), которые искали адвокаты для принца Уильяма и Кэтрин.



Напомним, что долгожданные снимки солнечной ванны Кэтрин на террасе были опубликованы на передней и внутренней страницах публикации Closer.

Председательствующий судья Флоренс Лассерре-Жаннин также проинструктировал региональную газету «Ла-Прованс», в которой печатались изображения герцогини в ее купальниках, чтобы заплатить 3000 евро за ущерб в ходе слушания в Трибунале де Гранд-инстанс де Нантер.

В заявлении из Кенсингтонского дворца говорилось: «Этот инцидент был серьезным нарушением конфиденциальности, и их Королевские Высочества считали необходимым продолжать все средства правовой защиты. Они хотели бы подчеркнуть, что такого рода неоправданное вторжение не должно происходить. Суд принянул к ответственности шесть человек, включая фотографов и бывшего редактора Closer. Все шесть обвиняемых были осуждены. Их обвиняли как за публикацииизображений.

Заявление принца Уильяма было прочитано на суде в мае.

Герцог сказал: «Подпольный способ, с помощью которого были сделаны эти фотографии, был особенно шокирующим для нас, поскольку он нарушил нашу конфиденциальность».

Он добавил, что вторжение в личную жизнь «болезненно», учитывая опыт его матери, принцессы Дианы, с папарацци.

Текст: Т. Сокот



