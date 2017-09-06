Герцогиня Кэтрин получила награды за топлесс
06.09.2017 14:51 / Общество / Прочли: 697 человек
Герцогу и герцогине Кембриджим присудили 100 000 евро (92 000 фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба после того, как французский журнал напечатал топлессные фотографии Кэтрин.
Французский суд постановил, что изображения, используемые журналом Closer, как вторжение в личную жизнь герцога и герцогини Кембриджих. Судья оштрафовал редактора и владельца журнала Closer 45 000 евро - максимальная допустимая сумма. Обратим внимание, что возмещение ущерба в 50 000 евро каждому королевству - не соответствуют 1,6 миллиона евро (1,5 миллиона фунтов), которые искали адвокаты для принца Уильяма и Кэтрин.
Напомним, что долгожданные снимки солнечной ванны Кэтрин на террасе были опубликованы на передней и внутренней страницах публикации Closer.
Председательствующий судья Флоренс Лассерре-Жаннин также проинструктировал региональную газету «Ла-Прованс», в которой печатались изображения герцогини в ее купальниках, чтобы заплатить 3000 евро за ущерб в ходе слушания в Трибунале де Гранд-инстанс де Нантер.
В заявлении из Кенсингтонского дворца говорилось: «Этот инцидент был серьезным нарушением конфиденциальности, и их Королевские Высочества считали необходимым продолжать все средства правовой защиты. Они хотели бы подчеркнуть, что такого рода неоправданное вторжение не должно происходить. Суд принянул к ответственности шесть человек, включая фотографов и бывшего редактора Closer. Все шесть обвиняемых были осуждены. Их обвиняли как за публикацииизображений.
Заявление принца Уильяма было прочитано на суде в мае.
Герцог сказал: «Подпольный способ, с помощью которого были сделаны эти фотографии, был особенно шокирующим для нас, поскольку он нарушил нашу конфиденциальность».
Он добавил, что вторжение в личную жизнь «болезненно», учитывая опыт его матери, принцессы Дианы, с папарацци.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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