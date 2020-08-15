Врач о том, какой гаджет наиболее опасный во время самоизоляции









Врач говорит, что основное функциональное предназначение мобильных телефонов – это просто звонки и отправка кратких сообщений.

На втором месте по опасности, как считает Ушников, находится планшетный компьютер. Он говорит, что детям от двух до пяти лет категорически нельзя включать мультфильмы на планшете. А у нас дети их смотрят целыми днями.

Обратим внимание на тот факт, что на третье место врач поставил ноутбук и компьютер. Медик говорит, что постоянное напряжение глазной мышцы провоцирует её спазм. Он советует подходить к работе с компьютером дробно, а именно, чередовать работу и отдых.

Ушников говоит, что слишком длительное времяпровождение у экрана спровоцирует головную боль слезотечения, покраснения глаз, затуманенное зрение вдаль.

Текст: Т. Сокот



