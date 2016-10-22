В Польше на официальном уровне позволили разрушать памятники красноармейцам

Верхняя палата польского парламента утвердила проект нормативно-правового акта, предусматривающий вноску правок в закон о запрете пропаганды коммунизма (другого тоталитарного строя) через названия сооружений и объектов общественного назначения.

Данная реформа предполагает, что действие закона будет распространяться также на такие объекты, как «памятники, памятные плиты, обелиски, барельефы, надписи и знаки».

Уже можно спрогнозировать, что в ближайшее время эти новые нормы в документе повлекут за собой массовый снос в Польше мемориалов, установленных в благодарность бойцам Красной армии, так как такие скульптуры и памятные таблички в Речи Посполитой расценивают как «символы коммунистического режима».

56 польских парламентариев нажали кнопку «за», голосуя за вышеуказанные поправки, против высказались лишь 26. Разработчиками проекта являются сенаторы от находящейся при власти в республике политической силы «Закон и справедливость». По мнению членов этой партии, большинство памятников и иных объектов названного типа «пропагандируют в стране тоталитарный строй, пагубно влияя на общество, предоставляя приверженцам тоталитаризма возможность популяризировать их взгляды». Такие памятники, считают они, «посвящены событиям и лицам, которые оказали на историю Польши преступное влияние».

Далее проголосованные Сенатом поправки должна рассмотреть нижняя палата парламента государства — Сейм.

Текст: Е. Скобелева