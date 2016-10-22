Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В Польше на официальном уровне позволили разрушать памятники красноармейцам

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

В Польше на официальном уровне позволили разрушать памятники красноармейцам

22.10.2016 02:42 / В мире / Прочли: 214 человек

Польский Сенат принял поправки к закону, предписывающие демонтировать монументы Красной армии. Более полутысячи объектов, расположенных на территории республики, подлежит сносу после введения этих изменений. 

Верхняя палата польского парламента утвердила проект нормативно-правового акта, предусматривающий вноску правок в закон о запрете пропаганды коммунизма (другого тоталитарного строя) через названия сооружений и объектов общественного назначения.

Данная реформа предполагает, что действие закона будет распространяться также на такие объекты, как «памятники, памятные плиты, обелиски, барельефы, надписи и знаки». 

Уже можно спрогнозировать, что в ближайшее время эти новые нормы в документе повлекут за собой массовый снос в Польше мемориалов, установленных в благодарность бойцам Красной армии, так как  такие скульптуры и памятные таблички в Речи Посполитой расценивают как «символы коммунистического режима».

56 польских парламентариев нажали кнопку «за», голосуя за вышеуказанные поправки, против высказались лишь 26. Разработчиками проекта являются сенаторы от находящейся при власти в республике политической силы «Закон и справедливость». По мнению членов этой партии, большинство памятников и иных объектов названного типа «пропагандируют в стране тоталитарный строй, пагубно влияя на общество, предоставляя приверженцам тоталитаризма возможность популяризировать их взгляды». Такие памятники, считают они, «посвящены событиям и лицам, которые оказали на историю Польши преступное влияние».

Далее проголосованные Сенатом поправки должна рассмотреть нижняя палата парламента государства — Сейм.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В Антарктиде полярник провалился на снегоходе в трещину и погибВ Антарктиде полярник провалился на снегоходе в трещину и погиб
24.10.2016 00:05 / Происшествия
Американский полярный исследователь Гордон Гамильтон из Университета штата Мэн погиб в Австралии, сорвавшись ...
В Канаде самолёт рухнул прямо на кладбище В Канаде самолёт рухнул прямо на кладбище
24.10.2016 00:01 / В мире
Авиакатастрофа случилась вчера во второй половине дня....
Бельгийские кондитеры испекли самый большой эклер в миреБельгийские кондитеры испекли самый большой эклер в мире
23.10.2016 23:59 / В мире
Бельгийские кондитеры из города Вервье поставили новый мировой рекорд, приготовив гигантский эклер длиной 676,...
Голого Трампа продали с молотка за 21 тысячу долларовГолого Трампа продали с молотка за 21 тысячу долларов
23.10.2016 23:56 / Общество
Статуя обнаженного Дональда Трампа продана с аукциона за $21,8 тыс....
В дагестанском селе Кванада отменили режим КТОВ дагестанском селе Кванада отменили режим КТО
23.10.2016 22:36 / Происшествия
В дагестанском селе Кванада продолжалась спецоперация, длившаяся с 21 октября. Она оказалась серьезной. В резу...
Происшествие на Ямале: вертолет Ми-8 на борту с пассажирами совершил жесткую посадкуПроисшествие на Ямале: вертолет Ми-8 на борту с пассажирами совершил жесткую посадку
23.10.2016 22:22 / Происшествия
Всего на борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа. Это сообщение Росавиации....
В результате стрельбы в Торонто ранен один человек В результате стрельбы в Торонто ранен один человек
23.10.2016 20:25 / Происшествия
В полиции сообщили, что трое нападавших приблизились к автомобилю, который находился на улице. Как минимум оди...
В Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного паркаВ Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного парка
23.10.2016 18:59 / В мире
23 октября в Стране восходящего солнца среди белого дня один за другим прогремели два взрыва. Причиной од...
Телеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФТелеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФ
23.10.2016 18:47 / Происшествия
Телевизионный канал CNN сообщил о том, что хакер из США, скрывающийся под никнеймом The Jester (в пе...
В Москве Задорнову стало плохо прямо на сценеВ Москве Задорнову стало плохо прямо на сцене
23.10.2016 18:34 / Шоу-бизнес
Известный юморист Михаил Задорнов внезапно плохо себя  почувствовал во время выступления в столичном...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100