Происшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолет

О крушении спортивного самолета известно, что оно случилось у города Млада-Болеслав, труднодоступная местность. Это в 50 километрах на север Праги. Сначала самолет ударился об землю.







Что касается экипажа самолета, он состоял из двух человек. Эти люди погибли. Таково сообщение Якубы Винчалика, представителя спасательной службы. Его текст сообщения носит следующий характер: - "У города Млада-Болеслав произошло крушение ультралегкого спортивного самолета. Два человека погибли".





Выяснением причины катастрофы в настоящий момент занята специально созданная комиссия.





Текст:

Т. Сокот



