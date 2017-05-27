Связь с пропавшим у берегов Сомали рыболовецким судном удалось восстановить

Власти Южной Кореи все-таки восстановили контакт с рыболовецким судном. Напомним, что с ним связь была потеряна в среду, когда это судно находилось у берегов Сомали. Это сообщение принадлежит МИД Республики Корея (РК).







Текст сообщения МИД Республики Корея (РК) носит следующий характер: - "Мы связались с капитаном судна, с которым ранее был потерян контакт".





Представители внешнеполитического ведомства обратили внимание на то, что это судно не было захвачено пиратами. В настоящий момент власти заняты тем, что выясняют все подробности произошедшего.





Напомним, что экипаж рыболовецкого судна под флагом Монголии перестал выходить на связь у берегов Сомали в субботу утром. На его борту находились три гражданина Южной Кореи и 18 граждан Индонезии.





Искать судно к берегам африканского государства отправились корабли ВМС Южной Кореи.





Текст:

Т. Сокот



