Пожар в театре Могадор, центр Парижа, локализирован

Пожар случился в театре Могадор, центр Парижа. Возгорание произошло в подвальном помещении здания. Дальше случилось обширное задымление.







На место происшествия отправились порядка двух десятков пожарных машин.





К этому времени очаг возгорания пожарными локализован.





Сотрудникам полиции сложно в настоящий момент установить причину пожара. Однако, они продолжают свою работу и ищут виновного.





Несколько слов о театре Могадор. Он расположен в IX округе французской столицы, практически рядом с парижской Оперой и рассчитан на 1600 мест.





Его открыли в начале ХХ века, практически сразу после Первой мировой войны.





На сцене этого театра проходили гастроли "Русского балета Дягилева".





Текст:

Т. Сокот



