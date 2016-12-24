Крупный пожар на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать

Сотрудники МЧС тушили крупный пожар, который произошел в цехе по производству пластиковых изделий, юго-восток Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет. Это сообщение пресс-службы столичного ГУ МЧС.







Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "пожар в двухэтажном здании ликвидирован. На месте ЧП продолжают работать более 20 пожарно-спасательных расчетов, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается".





Напомним, что пожар случился в здании цеха на Басовской улице. Огонь очень быстро распространаятся. Он охватил все помещения производственного здания. Площадь пожара составила порядка 1 тыс. кв.





Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего здания четырех и эвакуировать шесть человек.









Текст: Т. Сокот



