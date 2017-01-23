В Мурманской области под лавину попали сразу три человека

В экстренных службах региона сообщили, что после схода лавины в горах Мурманской области погиб один человек. В настоящий момент судьба двоих неизвестна.







Текст сообщения носит следующий характер: - "В Хибинах туристическая группа из 11 человек каталась на снегоходах, когда на них сошла лавина".





Из-под снежной массы к этому времени извлечено тело одного погибшего. Спасатели ищут еще двух человек.





В экстренных службах уточнили, что группа не была зарегистрирована у спасателей. Известно, что они отдыхали в профилактории "Тирвас" в Кировске.





На месте происшествия активно ведутся поисково-спасательные работы. Известно, что восемь участников группы не пострадали.





Текст:

Т. Сокот



