В Министерстве обороны РФ возмущены тем, что США не доставили в Сирию «ни одной хлебной крошки»

Так Конашенков ответил на упреки, которые прозвучали в минувшую пятницу с уст представителя Государственного департамента США Джона Кирби. Репрезентант американского Госдепа заявил, будто бы жителям сирийского Алеппо нет никакой пользы от гуманитарных пауз.

«Лишь за последние месяцы в Алеппо нами было доставлено порядка ста тонн самых нужных грузов – продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Все это получали все жители Алеппо без ограничений на западную или восточную часть. Госдеп за это время не доставил сирийцам, о которых якобы так заботится, ни единой хлебной крошки», – отметил чиновник из министерства.

Как выразился в довольно резкой форме Конашенков, по видимому, Москва и Вашингтон просто понимают под «пользой» от гуманитарных пауз в Сирии разные вещи. Представитель Минобороны РФ акцентировал, что для Российской Федерации приоритетными заданиями на сирийской территории являются в первую очередь предоставление помощи гражданским и борьба с международным терроризмом.

Напомним, что по распоряжению президента России Владимира Путина в Алеппо 4 ноября с девяти часов утра до семи вечера была объявлена очередная гуманитарная пауза. Российский Генеральный штаб обратился к боевикам с призывом оставить Алеппо с оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал, что в настоящее время шесть коридоров открыты для выхода из Алеппо мирных жителей, больных и раненых.

Текст: Е. Скобелева