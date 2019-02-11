Мадуро предлагал провести досрочные парламентские выборы
11.02.2019 09:49 / В мире / Прочли: 283 человек
Обратим внимание на поведение Николаса Мадуро. Он на днях в ответ на требование оппозиции решил предложить провести в стране досрочные парламентские выборы. Это заявление прозвучало в тот момент, когда он выступал на митинге в Каракасе перед своими сторонниками.
Мадуро заявил, что «Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы».
В качестве главы государства он добавил, что вопросом о переносе парламентских выборов, которые должны провести согласно закону в 2020 году, будет заниматься Конституционная ассамблея.
Напомним, что это тот орган, который подконтрольный правительству. Он появился два года тому назад, 2017 год. Члены ассамблеи, которую созвал Мадуро с целью составить новую конституцию, объявили ассамблею законодательным органом. В парламенте, который является подконтрольным оппозиции, а также в соседних странах, США и Европе сказали, что это был захват власти.
Интересно мнение Мадуро. Он на митинге назвал действующий парламент «буржуазным».
Напомним, что в прошлом месяце, 23 января, спикер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Он получил поддержку в Латинской Америке, США и ЕС.
Что касается оппозиции, то она требовала ухода Мадуро, а также просила провести честные президентские выборы.
Несколько слов о двоевластии в Венесуэле. Так, 10 января Николас Мадуро во второй раз занял должность президента Венесуэлы. Это был результат внеочередных выборов. В результате, в стране такое его поведение спровоцировало массовые протесты по всей стране.
Уже через пять дней (15 января) Национальная ассамблея объявила, что Мадуро узурпатор, призывая иные государства заморозить банковские счета политика.
В этот неспокойный в стране период активно проявил Хуан Гуайдо, спикер парламента. Он 23 января объявил себя временным президентом страны. Такая возможность прописана в Конституции Венесуэлы.
Дальше в США практически первыми признали Гуайдо в качестве нового лидера Венесуэлы. Его кандидатура была одобрена правительством Бразилии, Панамы, Аргентины, Колумбии, Эквадора, Чили, Перу, Парагвая, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса. Такую же позицию поддержали как Австралия, так и Израиль.
Что касается поддержки Мадуро, то он получил поддержку Китая, России, Турции, Боливии, Кубы, и частично поддержки Уругвая и Мексики.
В свою очередь очень активной оказалась Венесуэльская оппозиция. Она требовала создать переходное правительство и назначить новые, свободные выборы. Дальше власти Франции, Германии Испании (это было в прошлом месяце - 26 января) поставили Мадуро ультиматум. Он заключался в том, что должен назначить внеочередные выборы на протяжении восьми дней. В ином случае они признают законным прездентом Гуайдо. Напомним, что срок ультиматума истек 2 февраля.
В СМИ неоднократно сообщали о том, что 22 января в Каракас прибыли сотни бойцов российской ЧВК Вагнера с целью охранять Николаса Мадуро. Однако эта информация получила опровержение в Кремле.
Что касается позиции США, в этой стране назначили спецпредставителя по «восстановлению демократии в Венесуэле», предоставив Гуайдо доступ к счетам республики в американских банках.
Интересной оказалась политика Минфин США. Он ввел санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Она – это основной источник поступлений в Венесуэлу иностранной валюты.
Рассмотрим позицию Верховного суда Венесуэлы. Он запретил Гуайдо покинуть страну, заморозив его счета. Дальше был следующий ответ политика. Он призвал ЕС ввести санкции против правительства Мадуро.
Обратим внимание на тот факт, что на фоне сообщений о том, что США способны отправить свою армию в Колумбию с целью принять участие в конфликте в Венесуэле.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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