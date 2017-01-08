В Москве заведено уголовное дело после падения школьника с крыши высотки

Установлено, что вечером 7 января возле одного из жилых домов на улице Перовской было обнаружено тело ребенка 2004 года рождения. На теле ребенка зафиксированы повреждения, характерные для падения со значительной высоты.



По имеющейся информации, подросток ушел из дома погулять и не вернулся. Он забрался на крышу высотного дома и либо случайно, либо умышленно упал в низ. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В инциденте будут разбираться следователи.

Текст: Е. Скобелева