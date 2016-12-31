Принц Гарри избегает знакомства с родителями Меган Маркл

Принц Генри Уэльский и американская актриса Меган Маркл встречаются уже на протяжении нескольких месяцев. И то, что Гарри попросил журналистов с уважением относиться к их чувствам и не третировать его возлюбленную, казалось бы, свидетельствует о серьезных планах самого завидного холостяка Великобритании на эту красавицу. Но если это так, то принц должен был уже перейти к следующему логичному этапу развития отношений между молодым мужчиной и моодой женщиной — знакомству с ее родителями.

Но, по информации инсайдера, входящего в узкий круг общения пары, Гарри по каким-то причинам не спешит знакомиться с семьей Меган, что очень ее расстраивает. Принц увиливает от знаковой встречи под любым предлогом.

Из-за такого необъяснимого поведения любимого мужчины актриса очень переживает. Она уже не так уверена в том, что ожидает их пару в будущем.

Вероятно, что титулованный бойфренд звезды сериалов просто не хочет форсировать события и выжидает более подходящего момента для знакомства с потенциальными тещей и тестем. Хотя у него могут быть и иные мотивы: возможно, Гарри вовсе не собирается связывать свою жизнь с Меган? Время покажет.

Между тем, своим родным нынешнюю пассию пренц все-таки представил. И хоть встреча Меган с монаршими особами длилась совсем недолго, девушка несколько дней потратила на то, чтобы освоить тонкости этикета и поведения с членами королевской семьи, в частности с королевой Елизаветой, бабушкой ее любимого.

Текст: Е. Скобелева