После землетрясения у побережья Фукусимы эвакуировались более 3 тысяч человек

Более 3,1 тыс. человек оказались вынуждены покинуть свои жилища в японской префектуре Фукусима. Это непосредственно связано с мощным землетрясением у ее побережья. Дело в том, что оно вызвало цунами. Местные власти сообщили, что для эвакуированных оборудовали приблизительно 60 временных пунктов сбора.







В прибрежных районах на северо-западе главного острова страны Хонсю закрыли прилбизительно 150 школ. Детям рекомендовали не покидать свои жилые дома.





Власти Фукусимы сейчас заняты тем, что проверяют состояние 270 пунктов, где хранятся мешки со слаборадиоактивной землей. Последнюю собирали в процессе дезактивации почвы после аварии на АЭС "Фукусима-1" несколько лет тому назад, 2011 год. В настоящий момент сообщения о каких-либо проблемах с ее хранением отсутствуют.





К этому времени японское Метеорологическое управление понизило уровень угрозы цунами, вызванного случившемся на северо-востоке страны землетрясением магнитудой 7,4.





Японские метеорологи считают, что полная немедленная эвакуация прибрежной зоны северо-востока Хонсю больше не рассматривается.





Одновременно местных жителей в целях безопасности призвали не приближаться к береговой линии. Дело в том, что в некоторые районы еще могут прийти слабые волны цунами, высота которых будет достигать менее одного метра. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же районе ожидается еще одно землетрясение со схожей мощности.





Сегодня в Токио состоялась пресс-конференция, на которой государственный министр по вопросам преодоления последствий чрезвычайных ситуаций Дзюн Мацумото сообщил, что случившееся не спровоцировало существенный ущерб. Жертвы также отсутствуют. Есть лишь сведения, что у нескольких людях незначительные травмы.





В свою очередь последствия землетрясения прокомментировала министр обороны Японии Томоми Инада. Она сообщила, что местные власти к ней не обращались по поводу того, чтобы направить войска для помощи пострадавшим и ликвидировать последствия стихийного бедствия.





Напомним, что сегодня у побережья северо-восточной префектуры Фукусима в 05:59 по местному времени (23:59 мск понедельника) случилось мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4.





Согласно обнародованным данным Метеорологического управления Японии известно, то эпицентр подземных толчков расположился ближе к востоку от этой префектуры. Что касается очага, он залег под дном океана на глубине в пределах 25 км. Сам подземный толчок спровоцировал перебои в железнодорожном сообщении. Он также повлиял на работу авиатранспорта. Одновременно скоростные железные дороги уже возобновили работу.





После того как произошло землетрясение на АЭС "Фукусима-2" случилась остановка системы охлаждения в бассейне с отработавшим ядерным топливом. Он расположен в верхнем этаже третьего энергоблока. Уже через час ее работу восстановили. Утечек радиации не случилось. Что касается температуры топливных стержней, она осталась в пределах нормы.





Текст:

Сокот Т. Н.



