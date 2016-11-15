Правила полива орхидеи фаленопсис
15.11.2016 12:08 / Общество / Прочли: 73 человек
Орхидею по праву можно назвать одними из самых роскошных комнатных цветов. Очень часто среди орхидей можно встретить фаленопсис – данный вид является эпифитными растениями.
Это значит, что фаленопсис растет на деревьях, а влагу добывает из воздуха. Конечно, в жилом помещении влажность гораздо ниже, если сравнивать с родиной орхидеи фаленопсис, поэтому столь важно правильно поливать данное растение! Покупая цветы в http://www.flowers-garnet.ru Вы всегда можете уточнить правила ухода за ними и получить исчерпывающий ответ.
Фаленопсис – выносливый вид орхидеи, поэтому в самом уходе цветоводы могут допускать ошибки, но не в поливе. Ведь правильный полив является гарантией долгого цветения растения.
Есть несколько способов, как можно напоить водой фаленопсис:
- Простой полив обычной лейкой. Тут важно следить, чтобы на сами цветы вода не попадала!
- Купание или дождевание. Поливайте цветок достаточно слабым напором. Растение можно выносить из ванны через полчаса после купания, чтобы избыток воды успел стечь, а сама орхидея – привыкла к температуре.
- Погружение. Тут требуется поставить горшок с растением в теплую воду на двадцать минут. Потом дайте водичке стечь с корней.
Конечно, не только способ полива важен. Тут стоит учитывать и частоту поливов и то, какой водой нужно это делать. данному виду орхидей важно давать полностью просыхать между поливами. Перерыв между поливами полностью зависит от времени году, а также температуры, которая царит у вас в помещении. Если вы заметили, что субстрат стал светлее, а корни растения стали сереть, то пора увлажнить фаленопсис.
Опытные цветоводы обычно советуют поливать цветок каждые два дня летом, зимой – раз в две недели, а весной и осенью – раз в неделю. Конечно, стоит ориентироваться больше на состояние орхидеи, чем советы и рекомендации.
Для полива достаточно нежного цвета водопроводная вода не подойдет. Ее требуется очистить, смягчить. Кипячение, добавление щавелевой кислоты, фильтрация – такие нехитрые приемы помогут смягчить обыкновенную воду. Вода не должна быть слишком холодной – никак не ниже температуры, которая наблюдается в помещении с растением.
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Источник: LadyVenus.ru
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