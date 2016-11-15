Правила полива орхидеи фаленопсис

Это значит, что фаленопсис растет на деревьях, а влагу добывает из воздуха. Конечно, в жилом помещении влажность гораздо ниже, если сравнивать с родиной орхидеи фаленопсис, поэтому столь важно правильно поливать данное растение! Покупая цветы в http://www.flowers-garnet.ru Вы всегда можете уточнить правила ухода за ними и получить исчерпывающий ответ.

Фаленопсис – выносливый вид орхидеи, поэтому в самом уходе цветоводы могут допускать ошибки, но не в поливе. Ведь правильный полив является гарантией долгого цветения растения.

Есть несколько способов, как можно напоить водой фаленопсис:

Простой полив обычной лейкой. Тут важно следить, чтобы на сами цветы вода не попадала!

Купание или дождевание. Поливайте цветок достаточно слабым напором. Растение можно выносить из ванны через полчаса после купания, чтобы избыток воды успел стечь, а сама орхидея – привыкла к температуре.

Погружение. Тут требуется поставить горшок с растением в теплую воду на двадцать минут. Потом дайте водичке стечь с корней.



Конечно, не только способ полива важен. Тут стоит учитывать и частоту поливов и то, какой водой нужно это делать. данному виду орхидей важно давать полностью просыхать между поливами. Перерыв между поливами полностью зависит от времени году, а также температуры, которая царит у вас в помещении. Если вы заметили, что субстрат стал светлее, а корни растения стали сереть, то пора увлажнить фаленопсис.

Опытные цветоводы обычно советуют поливать цветок каждые два дня летом, зимой – раз в две недели, а весной и осенью – раз в неделю. Конечно, стоит ориентироваться больше на состояние орхидеи, чем советы и рекомендации.

Для полива достаточно нежного цвета водопроводная вода не подойдет. Ее требуется очистить, смягчить. Кипячение, добавление щавелевой кислоты, фильтрация – такие нехитрые приемы помогут смягчить обыкновенную воду. Вода не должна быть слишком холодной – никак не ниже температуры, которая наблюдается в помещении с растением.