Мотивация поступка или о том, как пример Канта об “обещании” может стать полезным в современном обществе

Кант считал, что труднейшая задача человечества - осуществление правосудия в целом мире. Для рассуждения он предлагает следующую ситуацию, которая, кстати, весьма проста. Некий человек оказался в достаточно затруднительном финансовом положении, в результате чего ему необходимо было пользоваться деньгами в долг. При этом, согласно той или иной причине, он был очень убежден, что у него не будет такой возможности вернуть долг. Однако, он также был уверен, что не сможет ни от кого не получить столь необходимую ему сумму денег, в случае, если не заверит заимодавца о своем намерении вовремя вернуть свой долг обратно. Таким образом, он изъявляет собственную волю, которая непосредственно имеет отношение к будущему действию. Речь идет о обещании. Таким образом, здесь следующий вопрос: допустимо ли дать обещание и исполнить нечто с более твердым намерением этого, однако, в действительности но не исполнять. Смысл в том, что необходимо дать ложное обещание.



В этом примере присущ прагматический расчет. Мотивация поступка также прагматическая, что, кстати, весьма актуально для современного общества. Практически человек выходит из сиюминутной нужды, рационально используя сложившуюся ситуацию, тем самым давая ложное обещание. Согласно И. Канту эта рациональность существенно ограничена. Сюда относится расчет убытков, долгосрочная перспектива и иные параметры.

Еще один актуальный пример – это деньги и обещание. Человек испытывает финансовые трудности и нуждается в деньгах. Он надеется приобрести деньги, заимствуя их на основе обещания вернуть их. Он/она не собирается возвращать его. Что такое мораль? Правильно или неправильно? Ответ заключаться в том, что вы должны погасить долг, поскольку никто не поверит вам в будущем, и не предоставит денег взаймы, когда они вам понадобятся. Другими словами, мотив сохранения обещания - это личный интерес. Тем не менее, этот подход мог бы скрыть многие мотивы - ни один из них не мог быть объективно и убедительно хорошим.

Если он основан на личных интересах, все это действительно беспокоит человека самого, а не лицо, которое дает деньги, а также правоту или неправомерность не соблюдения обещания. Возможно, человек хочет сохранить обещание сейчас, поэтому он может заимствовать еще большую сумму в будущем, а затем отказаться от обещания. Он будет выполнять обещание не потому, что он/она верит в обещание. Он/она сохраняет обещание, поскольку хочет повысить свою репутацию как достойного гражданина. Он/она может погасить долг, поскольку кредитор является близким другом, который не хочет себя оскорбить. Он / она сохраняет обещание из-за любви к себе, а не из-за боязни не вернуть долг или уважения к действию и природе обещания. Кстати, подобное утверждение очень далеко отделено от реальной действительности, снижается взаимовыручка, растет эгоизм, подрываются сложенные годами семейные устои.

Однако, большинство так и не нашло в себе силы противостоять столь гнусному вектору этого ложного обещания, побороться с ним внутренней силой. Просто отсутствовали принципы достижения истинности, поступки не были столь сознательными и намеренными, что и объясняет пунктуальную неточность. Необходима универсализация максимы, инородное волевое содержание самостоятельного характера. Предпосылки должны быть следующими: максим необходимо подкрепить законом, обусловить сознанием, сохраняя адекватную формулировку.

Массовая культура активно демонстрирует ложное обещание. Универсализация общества предусматривает всю ситуацию ложного обещания, в то числе и денежной нужды. Согласно И. Канту человек вытаскивает сам себя из затруднений, используя неистинное обещание, то есть ложное. Столь подобное поведение весьма актуально для современного общества. Такие поступки сплошь и рядом, их логику достаточно сложно истолковать. В большинстве случав, это произвольное обещание, намерение, которое естественно не исполнится. Желаемое выдается за действительность.

Для современного человека ложное обещание – закон, которого придерживается молодежь и подрастающее молодое поколение, а также последствия закона всякой воли. Неверное обещание способно разрушить последовательность. Лжец мечтает о том, чтобы ему, исходя из мотиваций его целей, ему просто поверили. Происходит противоречие максимуму воли, что становится практически законом. Вряд ли желание лжи без противоречия стало бы законным. В общем, это неадекватное представление о доверии. Оно обосновано запретом лжи. Жизненная практика в большинстве случав свидетельствует иначе, невзирая на универсализацию ложного обещания, поскольку именно ложное обещание не способно противостоять самому следствию и законом морального мира. Деньги – необходимое условие жизнедеятельности человека, которое ему не обходимо достичь. В большинстве случав материальная выгода сопровождающаяся не сдержанием обещаний. Кантиановская оценка максима – принципиальность чистоты универсализации, которая обоснована полнотой всеобщего закона лжи. Такова характеристика обещаний по Канту. Первостепенная ценность теряет свою важность в моральном мире на современном этапе развития.

Однако, рассматривая ложное обещание по Канту как закон, это естественно противоречит рассуждению о теологической предпосылке, ее принятию, первостепенной ценности, особой важности в моральном мире. В общем, ложное обещание превращается в универсальный закон воли. Кантиановская этика нравственной ценности мотивируется культурой доверия среди людей, что сложно сказать об отношениях в современном мире. В большинстве случаев они изначально нарушены законом ложного обещания. Таков естественный порядок произвольности. В большинстве случав сложно определить предпосылку ложного обещания. Однако, следует учитывать предпосылку нужд и потребностей. Они, кстати, актуальны всегда, невзирая кантовский это период, или этап современности. А вот декларация нищеты всегда является бессильной перед законом лжи. Таким образом происходит упразднение обещания или доверия. Согласно вышеописанной ситуации о общении, лгать можно обо всем, что приходит в голову. Подобная кантовская предпосылка о ложном обещании стала практически нормой общения для современного общества. Однако, в мире, в котором руководствуются подобным законом, весьма сложно жить на основе доверия, оно, кстати, практически отсутствует. Будущие действия, как таковы, просто не имеют права на жизнь. Отсутсвует реальность, потому нет и будущего. Многие ситуации просто обречены. Закон лжи обретает всеобщий характер, а ложное обещание на современно этапе становится аутопией лжи, нарушается закон природы воли. Именно он конструирует отношения между людьми, на основе закона дозволения и произволения. В большинстве случав последствия оказываются разрушительными для общества, в том числе и тождества собственной воли.

Текст: Т. Сокот



