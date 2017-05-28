Выжившие Старки из «Игры престолов» снялись вместе для обложки журнала

В свежем номере американского еженедельного журнала Entertainment Weekly разместили интервью и целую серию фотоснимков со звездами мегапопулярного телевизионного сериала «Игра престолов», исполняющими в ленте роли членов семьи Старков. Причем украсила обложку издания групповая фотография представителей рода, которые на момент выхода седьмого сезона остались, что называется, «в игре», то есть не были убиты беспощадным пером автора Джорджа Мартина.

Седьмой сезон фэнтезийной саги увидит свет уже в июле. Был опубликован даже первый трейлер. На новый сезон фанаты «Игры» возлагают огромные надежды. Поклонники сериала находятся в предвкушении встречи Дайенерис Таргариен и Джона Сноу, ждут, когда прелестная ножка Бурерожденной наконец-то ступит на земли Вестероса, где когда-то правили ее предки, в жилах которых текла драконья кровь… И вот Entertainment Weekly, воплотив в реальность мечту фанатов, объединил оставшихся членов дома Старк. Свежий выпуск уже в продаже, и на обложке в узком семейном кругу собрались Джон Сноу (играет актер Кит Харингтон), Санса (Софи Тернер), Ария (Мэйси Уильямс) и Бран (Исаак Хемпстид-Райт). Каждый из актеров, помимо общей фотографии, получил персональную обложку, на которой красуется лишь его персона.

Текст: Е. Скобелева