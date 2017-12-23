Синоптики Росгидромета: завтра в российской столице сильный снегопад, метель, усиление ветра и гололедица

Текст сообщения МЧС носит следующий характер: - «по прогнозам синоптиков Росгидромета в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 метров в секунду, днём 11-16 метров в секунду, гололедица».







В спасательном ведомстве обратили внимание москвичей на то, что им нужно максимально далеко обходить рекламные щиты, а также шаткие конструкции на улицах, и нечего прятаться под деревьями от непогоды.





Текст: Т. Сокот



