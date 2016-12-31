Американская теннисистка Серена Уильямс выходит замуж за армянина
Об этом 35-летняя спортсменка объявила в соцсети Reddit, одним из основателей которой является ее избранник. Женихом Серены стал интернет-предприниматель Алексис Оганян.
Уильямс написала, что мужчина, делая ей предложение, опустился на одно колено, произнес четыре слова, и она согласилась быть его женой. Правда, дату свадьбы теннисистка пока не сообщила.
33-летний Алексис Оганян - один из основателей платформы Reddit.
Он гражданин США армянского происхождения. Серена Уильямс по состоянию на конец
года находится на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). При
этом долгое время она была первой ракеткой. Серена – одна из самых успешных и
титулованных теннисисток мира, при этом – достаточно богатая невеста. Пара начала
встречаться осенью 2015 года.
Текст: Е. Скобелева