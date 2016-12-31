Американская теннисистка Серена Уильямс выходит замуж за армянина

Уильямс написала, что мужчина, делая ей предложение, опустился на одно колено, произнес четыре слова, и она согласилась быть его женой. Правда, дату свадьбы теннисистка пока не сообщила.

33-летний Алексис Оганян - один из основателей платформы Reddit. Он гражданин США армянского происхождения. Серена Уильямс по состоянию на конец года находится на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). При этом долгое время она была первой ракеткой. Серена – одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира, при этом – достаточно богатая невеста. Пара начала встречаться осенью 2015 года.

Текст: Е. Скобелева