В Москве скончался внук Сталина





Затем потомок вождя занимал должность военного инженера в конструкторском бюро Сергея Королева, даже принимал участие в подготовке к запуску с космодрома "Байконур" космического корабля с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту.





Позже Евгений джугашвили всерьез увлекса военной историе, защитил научную диссертацию и преподавал в военно-учебных заведениях. В возрасте 55 лет вышел на пенсию в звании полковника.





В 90-х годах принимал активное участие в политической жизни России и Грузии, был активистом коммунистической партии. В 2015-свет увидела книга якова джугашвили, посвященная его знаменитому деду, — "Мой дед — Сталин. Он — святой!". Кроме того, он сыграл Сталина в кинокартине, повествующей о его отце, Якове Джугашвили, старшем лейтенанте артиллерии, захваченном в 41-м году в плен нацистами и погибшем в концентрационном лагере Заксенхаузен.





Текст: Е. Скобелева