Россия занята разработкой космической системы слежения за не видимыми с Земли астероидами
30.06.2017 22:20 / Наука / Прочли: 1123 человек
Этот проект до сих пор не входит в состав утвержденной и реализуемой Федеральной космической программы до 2025 года.
Россия занята разработкой перспективного космического проекта обнаружения и определения траекторий опасных астероидов и комет, которые летят к Земле с недоступных для наземных наблюдений направлений. Это сообщение принадлежит головному научному институту госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
Текст сообщения представтелей института носит следующий характер: -"Научно-исследовательские разработки должны стать основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая должна пройти обязательный конкурсный отбор Совета РАН по космосу и госкорпорации "Роскосмос".
В институте объяснили, что проработка вопроса ведется согласно кооперации с другими заинтересованными организациями. В настоящий момент этот проект не входит в состав утвержденной и реализуемой Федеральной космической программы до 2025 года.
Ранее в СМИ была информация о том, что российские ученые планируют запуск телескопа на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Запуск предполагается в так называемую точку Лагранжа L1. Это зона, в которой аппарат остается неподвижным относительно системы Земля-Солнце. Испо) для наблюдения за астероидами, летящими к Земле со стороны Солнца. Обратим внимание, что оптические телескопы в этой ситуации слепы. Чтобы обнаружить космическое тело, размер которого более 10 м, нужно доставить в эту точку небольшой (диаметром 30 см) телескоп. Название проекта - "СОДА" - "Система обнаружения дневных астероидов".
В ЦНИИмаш сообщили, что до сих пор продолжаются работы по развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Ее функциональное предназначение – отслеживать в первую очередь, действующие космические аппараты. Также необходимо следить за космическим мусором. Еще одно функциональное предназначение – предупредить заинтересованные органы о возможности столкновения на Земной орбите. В институте объяснили, что эта система обладает возможностями наблюдения астероидов. Она еще хорошо наблюдает за кометами, поэтому очень тесно взаимодействует с научной сетью оптических инструментов, которые предназначены для фотометрических и астрометрических наблюдений РАН.
В институте объяснили, что вопросы обнаружения и отслежки за потенциально опасными небесными телами, также методы противодействия этой опасности рассмотрят в текущем году на международной конференции. Название предстоящего мероприятия - "Околоземная астрономия". Оно будет приходит в России под патронажем Института астрономии Российской академии наук.
Год тому назад Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида. Лбратим внимание, что астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена. Напомним, что это случилось над Сибирью 30 июня 1908 года.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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