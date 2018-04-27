Еврокоммисар Болгарии: страна станет следующим членом еврозоны
27.04.2018 11:40 / Происшествия / Прочли: 723 человек
В планах Болгарии стать 20 членом еврозоны. Однако, страна не должна спешить с этим процессом. Заявление этого характера принадлежт сегодня еврокомиссару по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.
Московиси прибыл на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии. Он считает, что задача балканской страны - остаться "хладнокровной" и работать над критериями присоединения.
Московиси сказал журналистам, что "Болгария станет следующим членом еврозоны, не сомневаюсь в этом". "Но нам нужно подготовить это методологически и заботливо, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет неидеальным".
Московиси отметил, Болгария - бедный член ЕС. Ее одна из основных задач - работать над укреплением своей экономики,. Еврокомиссар подчеркнул, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".
Обратим внимание на следующий момент, что Болгария привязала свою валюту к евро. Это сегодня соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Она продолжает вести расчетливую фискальную политику, удерживающую инфляцию. Однако, ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны. Многие обвиняют в этом уровень в коррупции, которая сегодня как раз отпугивает инвесторов.
Болгария, опираясь на свои хорошие макроэкономические показатели, планирует до конца июня подать заявку, чтобы присоединиться к европейскому механизму валютных курсов (ERM-2) и впоследствии внедрить евро.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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