Еврокоммисар Болгарии: страна станет следующим членом еврозоны

Московиси прибыл на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии. Он считает, что задача балканской страны - остаться "хладнокровной" и работать над критериями присоединения.







Московиси сказал журналистам, что "Болгария станет следующим членом еврозоны, не сомневаюсь в этом". "Но нам нужно подготовить это методологически и заботливо, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет неидеальным".





Московиси отметил, Болгария - бедный член ЕС. Ее одна из основных задач - работать над укреплением своей экономики,. Еврокомиссар подчеркнул, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".





Обратим внимание на следующий момент, что Болгария привязала свою валюту к евро. Это сегодня соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Она продолжает вести расчетливую фискальную политику, удерживающую инфляцию. Однако, ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны. Многие обвиняют в этом уровень в коррупции, которая сегодня как раз отпугивает инвесторов.





Болгария, опираясь на свои хорошие макроэкономические показатели, планирует до конца июня подать заявку, чтобы присоединиться к европейскому механизму валютных курсов (ERM-2) и впоследствии внедрить евро.





Текст: Т. Сокот



