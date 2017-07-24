Всё, что известно о смартфоне Meizu Pro 7

Она чаще всего предлагала довольно дешёвые чёрные прямоугольные смартфоны для покупателей в самом Китае. Что бывает, когда стараешься слишком высоко и слишком быстро взлететь, показала другая китайская компания LeEco, которая обанкротилась.

Однако Meizu не стоит на месте и готовит новый флагман Meizu Pro 7. Это уникальный аппарат для данного производителя и его внешний вид отличается от всех смартфонов в целом. Способствует этому вспомогательный дисплей на обратной стороне корпуса. На устоявшемся рынке смартфонов всегда приятно встретить нечто необычное, поэтому ниже мы расскажем всю доступную на данный момент информацию.

Дизайн и экраны

Главной достопримечательностью смартфона является второй экран, который располагается справа над задней камерой. В отличие от единственного аналогичного смартфона YotaPhone экран здесь является цветным и занимает не всю заднюю панель.

Экран сенсорный, поэтому функциональность его может быть самой разнообразной. Утечки показывали, что здесь работает довольно слабый вариант игры Pac-Man. Кроме игр, могут быть и другие варианты применения, вроде видоискателя при съёмке селфи-фотографий. Аппарат сможет отображать всё с переднего экрана на заднем, так что теоретически здесь может быть что угодно. Наиболее очевидным вариантом является показ интерактивных уведомлений, погоды, счётчика шагов и т.д.

В остальном устройство выглядит привычным для смартфонов Meizu. Диагональ переднего экрана 5,2 дюйма, разрешение Full HD, внизу сканер отпечатков пальцев, отполированная металлическая рамка по краям. Как и Meizu Pro 6, новая модель выйдет в двух вариантах, стандартной и Plus. Как нетрудно догадаться, размер последней будет больше.

Аппаратное обеспечение

Прошлые флагманы Meizu Pro 6 и Pro 6 Plus отличались не только размерами. Первый работал на процессоре MediaTek Helio X25, второй на Samsung Exynos 8890, как в международной версии Galaxy S7. В этом году могут быть изменения. Слухи говорят о нежелании Samsung предоставлять процессор Exynos 8895 сторонним производителям, поэтому в обоих аппаратах Meizu может использовать одинаковые процессоры MediaTek. В данном случае это 10-ядерный Helio X30.

Meizu Pro 7 выйдет в двух вариантах, с объёмом оперативной памяти 6 и 8 Гб, а Meizu Pro 7 в трёх: 4/6/8 Гб и 64/128 Гб постоянной памяти.

Также впервые для Meizu будет использоваться двойная задняя камера. Она находится справа над задним экраном в горизонтальной ориентации. Оба сенсора будут Sony IMX386 12 Мп. Неизвестно, будет это сочетание цветного и монохромного сенсора или стандартного и зума.

Цена и дата релиза

Анонс запланирован на 26 июля. На западе в целом и в США частности компания мало представлена, но всё же новинка должна поступить в продажу в Европе. В Китае цена может составить $413 на стандартную модель и $480 на Plus.

Источник: http://setphone.ru/brands/meizu/