В Южной Дакоте автомобиль врезался в группу пешеходов

В США автомобиль врезался в группу пешеходов. Происшествие произошло в штате Южная Дакота. В результате ДТП погибли два человека, еще восемь находятся в числе пострадавших.







Известно, что этот инцидент случился недалеко от реабилитационного центра в городе Алстер.





В связи со случившимся было принято решение начать расследование.





Скорее всего действия этого водителя были непредвиденны. Он в числе пострадавших. Также его действия непреднамеренны.





Текст: Т. Сокот



