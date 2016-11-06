Появились детали самой зрелищной серии за всю историю «Игры престолов»

Первая серия нового, седьмого, сезона мегапопулярной «Игры престолов», которая выйдет на большие экраны лишь летом 2017 года, уже обещает побить все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству просмотров.

По неподтверждённым данным, раздобытым ярыми поклонниками киноверсии фэнтези-саги, снятой по книгам американского писателя Джорджа Мартина, в первом эпизоде примет участие максимальное количество ключевых персонажей. Причем включая тех, кто еще ни разу не пересекался друг с другом в кадре.

Таинственные осведомители обещают алчущему зрелищ зрителю, что через полгода он будет вознагражден за свое терпение, ведь увидит сцену, в которой наконец-то встретятся бурерожденная «матерь драконов» Дейнерис Таргариен со своими союзниками Тирионом Ланнистером, Варисом и Теоном Грейджоем, Джон Сноу и Давос Сиворт, Серсея Ланнистер и Джейми, её брат-близнец, а по совместительству любовник, а также демонический телохранитель «Гора», Бриенна из Тарта, наёмник Бронн, рыцарь-беглец Джорах Мормонт.

Пока что неизвестно, по какой причине соберется эта «теплая разношерстная компания». На данный момент фанаты не устают выдвигать самые разные версии дальнейшего развития событий в фильме. Одной из наиболее популярных и, по нашему мнению, близких к истине является объединение для борьбы с Белыми ходоками. Некоторые поклонники ленты с долей скептицизма предполагают, что это лишь слухи, так как у создателей не было нужды объединять такое количество героев. По мнению отдельных почитателей эпического сериала, эта серия превзойдет по зрелищности знаменитую «Битву бастардов».

Текст: Е. Скобелева