Новостройки Новой Москвы
Территория, которая ранее принадлежала Подмосковью, значительно изменилась из-за растущих границ Москвы и присоединенных к ней территорий.
Недвижимость, что находилась в этом районе, превратилась в
отдельный сектор рынка. В настоящее время наблюдается обширное
строительство новых зданий с очень качественной инфраструктурой, что
благотворно способствует привлечению новых покупателей. Стоит обратить
внимание на новостройки в Новой Москве
с хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Строительство ведется
сериями, появляются жилые кварталы по принципу «маленький город в
большом». В результате такого подхода, жители этих районов положительно
оценят высокий уровень комфорта.
Одно из преимуществ проживания в таких районах - благоприятная экологическая ситуация, которая существенно отличается от других районов Москвы. Прежде всего это выгодно тем людям, кто хочет проживать вблизи метро, но в более доступном по цене жилье. Ценовая политика такова, что квартиры в новостройках заметно отличаются от города (стоимость такой квартиры ниже аналогичной квартиры в Москве в пределах МКАДа). Предлагается большое количество вариантов: дуплексы, таунхаусы, индивидуальные малоэтажные дома, квартиры в многоэтажных домах и.т.д.
В столице наблюдается острая проблема с транспортною доступностью, поэтому присутствие рядом станции метрополитена, можно считать еще одним плюсом для покупки данной недвижимости. В строящихся новых районах стараются сразу решать возможные проблемы различными вариантами наземного и подземного общественного транспорта, а также прокладывая дополительные автомагистрали.
Немаловажную роль играют социальные объекты инфраструктуры: детские сады, поликлиники, школы - они возводятся параллельно со строительством домов. Обычно на первых этажах новостроек располагаются магазины, кафе, филиалы банков, салоны красоты, химчистки и другие объекты соцкультбыта. Для активного отдыха жителей создаются прогулочные аллеи, парковые зоны, велосипедные дорожки.
На рынке недвижимости предлагаются различные виды отделки жилой недвижимости - от варианта без отделки до полностью мебелированного пространства с авторским ремонтом. Также и с квадратными метрами - малогабаритные варианты начинаются от 16 кв.м, дуплексы и таунхаусы доходят до несколько сотен кв.м общей площади.