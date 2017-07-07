Новостройки Новой Москвы

Недвижимость, что находилась в этом районе, превратилась в отдельный сектор рынка. В настоящее время наблюдается обширное строительство новых зданий с очень качественной инфраструктурой, что благотворно способствует привлечению новых покупателей. Стоит обратить внимание на новостройки в Новой Москве с хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Строительство ведется сериями, появляются жилые кварталы по принципу «маленький город в большом». В результате такого подхода, жители этих районов положительно оценят высокий уровень комфорта.



Одно из преимуществ проживания в таких районах - благоприятная экологическая ситуация, которая существенно отличается от других районов Москвы. Прежде всего это выгодно тем людям, кто хочет проживать вблизи метро, но в более доступном по цене жилье. Ценовая политика такова, что квартиры в новостройках заметно отличаются от города (стоимость такой квартиры ниже аналогичной квартиры в Москве в пределах МКАДа). Предлагается большое количество вариантов: дуплексы, таунхаусы, индивидуальные малоэтажные дома, квартиры в многоэтажных домах и.т.д.



В столице наблюдается острая проблема с транспортною доступностью, поэтому присутствие рядом станции метрополитена, можно считать еще одним плюсом для покупки данной недвижимости. В строящихся новых районах стараются сразу решать возможные проблемы различными вариантами наземного и подземного общественного транспорта, а также прокладывая дополительные автомагистрали.



Немаловажную роль играют социальные объекты инфраструктуры: детские сады, поликлиники, школы - они возводятся параллельно со строительством домов. Обычно на первых этажах новостроек располагаются магазины, кафе, филиалы банков, салоны красоты, химчистки и другие объекты соцкультбыта. Для активного отдыха жителей создаются прогулочные аллеи, парковые зоны, велосипедные дорожки.

На рынке недвижимости предлагаются различные виды отделки жилой недвижимости - от варианта без отделки до полностью мебелированного пространства с авторским ремонтом. Также и с квадратными метрами - малогабаритные варианты начинаются от 16 кв.м, дуплексы и таунхаусы доходят до несколько сотен кв.м общей площади.