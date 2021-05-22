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Командующий французской армией заявил, что доклад ООН о воздушном ударе был необъективным

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Командующий французской армией заявил, что доклад ООН о воздушном ударе был необъективным

22.05.2021 22:44 / Криминал / Прочли: 231 человек

Ген Франсуа Лекуантр (слева) говорит, что в отчете ООН были ошибки и предвзятость.


Глава французских вооруженных сил подверг критике доклад ООН, в котором его войска обвинили его в убийстве 19 мирных жителей в результате воздушного удара по свадьбе в Мали.
В интервью французской газете Le Figaro цитируется мнение генерала Франсуа Лекуантр, который заявил, что в отчете есть ошибки и предвзятость.
Франция имеет 5100 военнослужащих в Сахельском регионе.
Они борются с боевиками, связанными с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство».
Генерал Лекуантр также сказал, что, по его мнению, Европа по-прежнему будет бороться с исламистским экстремизмом в Сахеле через 10 лет, и европейские силы будут вовлечены более активно, чем сейчас.
Без такого участия Сахель превратился бы в «зону хаоса» с дестабилизирующей нелегальной миграцией в Европу. 
В интервью генерал Франсуа Лекуантр назвал «ошибочным и предвзятым» недавний доклад Организации Объединенных Наций, в котором его войска обвиняются в убийстве мирных жителей на январской свадьбе.
Расследование ООН установило, что на месте удара находилось около 100 мирных жителей и пятеро были вооружены. Мкорее всего это члены джихадистской группировки, связанной с «Аль-Каидой».
«Группа, пострадавшая от удара, в подавляющем большинстве состояла из гражданских лиц, пользующихся защитой в соответствии с международным гуманитарным правом», - заявили в ООН.
Генерал Лекуантр сказал, что отчет является нападением на законность французского военного присутствия в регионе.
«Совершенно ясно, что этот отчет включает нападение на французскую армию, операцию Бархана и на законность наших сражений», - это мнение генерала Лекуантра.
«Я думаю, что в будущем мы будем систематически сталкиваться с попытками такого рода, которые стремятся помешать нам, дискредитировать нас, лишить легитимности наших действий и настроить местных жителей против наших действий».
Министерство обороны Франции, французские военные и правительство Мали поддержали отчет армии об атаке, в котором говорится, что они были нацелены на джихадистов в рамках запланированной и целевой операции против вооруженной террористической группы, отрицая при этом свадьбу.
Джихадизм распространяется по все более обширным территориям Сахеля, несмотря на присутствие тысяч международных, региональных и местных войск.

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