«Его идея»: 19-летняя блогерша из США случайно застрелила возлюбленного во время съемок ролика для YouTube
Трагически окончились съемки опасного трюка для 19-летней американки Монализы Перез и ее 22-летнего гражданского мужа Педро Руиза. Беременная вторым общим ребенком девушка убила любимого.
Как сообщают американские СМИ, парочка придумала снять
видеоролик для YouTube, чтобы их канал на видеохостинге получил большую
популярность. Но в итоге молодой отец, выбирая, что бы этакое провернуть на
камеру, фактически выбрал способ, которым был убит. Педро придумал подтвердить
перед объективом видеокамеры миф о том, что книга может спасти своего владельца
от пули. Согласно задумке пары, Монализа должна была выстрелить в Педро, держащего
перед собой толстый фолиант – энциклопедию в твердой обложке. Выстрел
производился из крупнокалиберного пистолета Desert Eagle с расстояния около 30
см. Ребята рассчитывали на то, что пуля застрянет в толстой книге. Но та
прошила картон и бумагу, словно масло, и вошла в грудь Педро. Монализа сразу же
вызвала неотложную помощь, но спасти жизнь ее гражданскому мужу медики не
смогли: он скончался на месте.
За неудавшимся трюком наблюдали трехлетняя общая дочурка пары и порядка трех десятков соседей, которых блогеры позвали посмотреть на «трюк» и для массовки.
Отметим, что Монализа находится на седьмом месяце беременности, то есть она убила отца двух своих детей. По словам девушки, которая была задержана, а затем отпущена под заставу, идея выстрелить в книгу пришла ее парню. Гражданский муж убедил ее в том, что это безопасно и что он уже не раз делал так до этого. Слушание по делу состоится в самом ближайшем будущем. За "неудачный эксперимент" девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиции изучает видео происшествия. Снятое самими его участниками.
Накануне съемок Монализа написала в своем «Твиттере»: «Мы с Педро, вероятно, будем снимать одно из самых опасных видео всех времен. Его идея, не моя».
Текст: Е. Скобелева