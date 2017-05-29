Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось
29.05.2017 10:50 / Происшествия / Прочли: 202 человек
Ранее было сообщение о 91 погибшем, позже стало известно, что это количество возросло до 146 человек, а сегодня оно составило 164 человека.
Число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, которые обрушились на страну из-за ливневых дождей, сегодня составило 146 человек. Это сообщение принадлежит властям страны.
До сих пор 112 человек числятся пропавшими без вести и 500 тыс. человек оказались вынуждены покинуть свои дома по причине природной катастрофы.
Ранее в СМИ было сообщение о 91 погибшем. Позже стало известно, что это число составило 146 человек, а сегодня оно достигло 164 человека.
В настоящий момент в стране проводятся поисковые и спасательные операции. В них активно участвуют службы безопасности, военнослужащие и местные жители. Огромное количество людей до сих пор осталось заблокированными в своих селах по причине стихийного бедствия.
В свою очередь президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена посетил на протяжении прошедших выходных наиболее пострадавшие от стихии регионы страны. Он заверил местных жителей, что для них построят новые дома.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Белла Хадид сверкнула нижним бельем на Каннском кинофестивале
30.05.2017 21:57 / Шоу-бизнес20-летняя модель Белла Хадид славится яркой внешностью и безупречным стилем. Однако в этом году на Каннском к...
Мощный ураган в Казахстане унес жизни по меньшей мере троих человек
30.05.2017 21:03 / В миреНа территории республики бушует ураган страшной силы. Есть потерпевшие, в частности с летальным итогом....
В Литве рассказали, когда начнут отгораживаться от России стеной
30.05.2017 20:51 / ПолитикаВ республике объявили сроки сооружения оградительной стены на границе с российской Федерацией. ...
Эмбер Херд посетила Сидней вместе с Илоном Маском и его детьми
30.05.2017 16:41 / Шоу-бизнесЭмбер Херд провела выходные со своим женихом Илоном Маском и его детьми от первого брака в Сиднее. Похоже акт...
Как выгодно купить тур?
30.05.2017 16:35 / ОбществоЛюбой человек, проживающий в России, независимо от его социального положения, никогда не упустит случая сэконо...
Джордж Клуни не посетил вручение наград из опасения пропустить рождение детей
30.05.2017 16:01 / Шоу-бизнесГолливудский актер пошутил по этому поводу: «Если я пропущу рождение малышей, то не смогу вернуться домой»....
Детский сон: как выбрать матрас в зависимости от возраста ребенка?
30.05.2017 15:57 / ОбществоЕсли здоровый и полноценный сон так важен для здоровья взрослого человека, можно лишь представить, какую роль ...
Второй взрыв за сутки в Багдаде: десятки погибших и раненых
30.05.2017 15:46 / ПроисшествияВзрыв прогремел возле офиса государственного пенсионного ведомства. По меньшей мере 15 человек погибли, 32 по...
При жесткой посадке загорелся самолет с курсантами на борту. Есть жертвы
30.05.2017 14:42 / ПроисшествияВ Саратовской области потерпел крушение самолет с военными. Самолет с курсантами не дотянул до посадочной поло...
Президент Франции Макрон прокомментировал итоги встречи с Путиным
30.05.2017 13:22 / ПолитикаНовоиспеченный французский лидер высказался о своей встрече с российским коллегой на своей официальной страниц...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар