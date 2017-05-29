Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось

Число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, которые обрушились на страну из-за ливневых дождей, сегодня составило 146 человек. Это сообщение принадлежит властям страны.







До сих пор 112 человек числятся пропавшими без вести и 500 тыс. человек оказались вынуждены покинуть свои дома по причине природной катастрофы.





Ранее в СМИ было сообщение о 91 погибшем. Позже стало известно, что это число составило 146 человек, а сегодня оно достигло 164 человека.





В настоящий момент в стране проводятся поисковые и спасательные операции. В них активно участвуют службы безопасности, военнослужащие и местные жители. Огромное количество людей до сих пор осталось заблокированными в своих селах по причине стихийного бедствия.





В свою очередь президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена посетил на протяжении прошедших выходных наиболее пострадавшие от стихии регионы страны. Он заверил местных жителей, что для них построят новые дома.





Текст:

Т. Сокот



