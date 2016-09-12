На Реюньоне извергается вулкан Питон-де-ла- Фурнез
12.09.2016 10:55 / Происшествия / Прочли: 207 человек
Извержение вулкана сопровождают подземные толчки. Они не опасны для людей, поскольку происходят в части острова, где населенные пункты отсутствуют.
В нынешнем году извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез уже второе, которое произошло на острове Реюньон. Таково сообщение службы вулканологии этого заморского региона Франции. Здесь сообщили, что извержение вулкана и сопровождающие его подземные толчки не опасны для людей, поскольку они происходят в юго-восточной части острова, где населенные пункты отсутствуют. Предыдущее извержение случилось в мае. Оно не привело к каким-либо разрушениям дорог и домов. Его продолжительность – несколько часов.
Несколько слов о Питоне-де-ла-Фурнез. Это самый активный вулкан в мире Извержения на нем происходят приблизительно каждые девять месяцев. Так, начиная с 17-го века, всего зарегистрировано более 150.
Кстати, посмотреть на потоки лавы и раскаленных камней из жерла вулкана, высота которого составила 2631 метров, ежегодно приезжают не только местные жители, но и огромное число туристов, которые прибывают на этот остров, что расположен в Индийском океане.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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