ДТП во Франции: в разбившемся автобусе погибли 5 человек и почти 30 пострадали

Трагедия произошла на трассе RN 79. В автобусе ехали сорок пассажиров, граждан Португалии, направлявшихся в туристических целях в Швейцарию. Автобус двигался на большой скорости на довольно опасном участке дороге и опрокинулся в кювет.



На место аварии оперативно прибыли спасатели и медики. Пять пассажиров погибли сразу. Два человека из числа пострадавших находятся в критическом состоянии. Поэтом не исключено, что число жертв увеличится.

По предварительной информации, автокатастрофа произошла из-за сильного гололеда. Французские спасатели со вчерашнего дня предупреждали о затруднениях на дорогах двух десятков департаментов.

Текст: Е. Скобелева