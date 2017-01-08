ДТП во Франции: в разбившемся автобусе погибли 5 человек и почти 30 пострадали
Пять человек погибли и 27 получили ранения, двое из них – в критическом состоянии, в результате аварии автобуса. ДТП произошло ранним утром (4:30 по местному времени) в воскресенье во французском департаменте Сона и Луара.
Трагедия произошла на трассе RN 79. В автобусе ехали сорок
пассажиров, граждан Португалии, направлявшихся в туристических целях в
Швейцарию. Автобус двигался на большой скорости на довольно опасном участке
дороге и опрокинулся в кювет.
На место аварии оперативно прибыли спасатели и медики. Пять
пассажиров погибли сразу. Два человека из числа пострадавших находятся в
критическом состоянии. Поэтом не исключено, что число жертв увеличится.
По предварительной информации, автокатастрофа произошла из-за сильного гололеда. Французские спасатели со вчерашнего дня предупреждали о затруднениях на дорогах двух десятков департаментов.
Текст: Е. Скобелева