Основные инструменты технического анализа – Форекс индикаторы
26.12.2017 14:30 / Финансы / Прочли: 212 человек
Упорная работа на Форекс рынке приносит хорошие результаты – трейдеры получают прибыль, размер которой зависит от умения распоряжаться капиталом и заключать выгодные сделки.
Торговля финансовыми активами требует проведения анализа рыночных ситуаций. Для упрощения рабочего процесса участники биржевой торговли активно используют Форекс индикаторы – технические инструменты, которые служат сигналами для благоприятного входа на рынок или срочного закрытия ордеров в случае убыточных операций.
Назначение технических индикаторов
Аналитика рыночных ситуаций базируется на использовании различных методов мониторинга и изучения рынка. Технические индикаторы построены на математических расчетах, содержат формулу или алгоритм, подающие трейдеру сигналы о поведении тренда – направление движения, вероятный разворот рынка. На основе полученной информации трейдер корректирует свои действия, чтобы не допустить просадки и получить ожидаемую прибыль на forex podstawy. Индикаторы работают по определенным принципам:
- Финансовая биржа не привязана к торговым сигналам, технические инструменты отражают поведение рынка в конкретном временном интервале.
- Индикаторы нужно рассматривать как программы-помощники, их использование помогает принимать обоснованные решения и увеличивает точность прогнозов.
- В основу технических Форекс индикаторов заложены математические расчеты и опыт успешных сделок трейдеров, поэтому сигналы задают работе пользователя правильное направление.
- Использовать торговые сигналы нужно системно – включать в аналитику несколько типов индикаторов, чтобы получить более достоверную информацию по движению цены.
- Если индикаторы Форекс показывают одинаковый результат, трейдер может рассматривать их как руководство к действию, но нужно помнить, что сигналы могут поступать с опережением или опозданием.
Форекс индикаторы – это обширная группа торговых сигналов, описать механизм работы каждой программы нереально. Пользователь может включать и настраивать индикаторы по своему усмотрению, обычно в работе используют от трех до шести сигналов. Смысл внедрения на платформу торговых сигналов – получение визуальной информации о поведении тренда, вероятном развороте актива в ценовом коридоре. Это помогает принимать обоснованные решения и грамотно открывать/закрывать позиции.
Какие бывают индикаторы
В настоящий момент разработано огромное количество индикаторов Форекс, каждый из которых работает по заданному математическому алгоритму. Сигналы отражаются на интерактивных графиках, то есть трейдер получает визуальную «картинку» на составленный прогноз. Все Форекс индикаторы условно объединяют в три обширные группы:
- Индикаторы объема. Помощники собирают и систематизируют сведения о количестве финансовых операций, совершенных в единицу времени. Графически отображаются вертикальными столбиками гистограммы.
- Осцилляторы – характеризуют силу тренда в боковом направлении, отображают восходящий или нисходящий тренд. Осцилляторы работают с опережением и помогают определить момент пикового приближения и удаления курса тренда в границах ценового коридора.
- Трендовые индикаторы – наиболее востребованные и достоверные сигналы, простые для визуального восприятия. Индикаторы отображают движение цен в длительном временном интервале. При восходящем тренде покупают активы, при нисходящем – продают.
Кроме того, существуют пользовательские индикаторы. Они разработаны трейдерами на основе личного опыта торговли. Сигналы нужны трейдеру, чтобы корректировать свою работу в зависимости от изменения ситуации на Форекс рынке. Чтобы получать более полную и достоверную информацию, удобно использовать индикаторы разного типа.
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Источник: LadyVenus.ru
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