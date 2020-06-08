Иран анонсировал показ нового тип центрифуг на предмет обогащения урана





Объект планировали представить в апреле 2020 года.

В СМИ по этому поводу представили следующую информацию: "Организация по атомной энергии Ирана в апреле 2020 года планирует представить новое поколение центрифуг отечественного производства... Последняя версия центрифуги с SWU 50 уже разработана и изготовлена экспертами Организации по атомной энергии".

Текст: Т. Сокот



